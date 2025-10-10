Snow Man・佐久間大介、目黒蓮は「めちゃくちゃ赤ちゃんみたいに笑うんですよ、あの子」
アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介（33歳）が、10月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。メンバーの目黒蓮（28歳）について語った。
8日に都内で行われたヘアケアブランドのイベントに登壇した佐久間と女優・川口春奈が、番組のインタビューに対応。2人は初共演、初顔合わせだったが、佐久間と目黒は同じグループのメンバー、川口と目黒は連続ドラマ「silent」（2022年／フジテレビ系）で共演したことから、2人が“目黒蓮”について語ることに。
佐久間は「silent」の放送当時、欠かさずに見ていたそうで「『silent』大好きだったんで、僕もすごい見てて。（川口さんと）ほんとにお会いするのが初めてだったので、こういう機会で会えて嬉しかった」とコメント。
そして目黒について、佐久間は「僕といるときに、めちゃくちゃ赤ちゃんみたいに笑うんですよ、あの子。かわいいな、と思って。かわいい後輩だな」と印象を語った。
