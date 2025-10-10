「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）

ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第３戦が行われ、ドジャースはフィリーズに敗れ、２勝１敗となった。大谷翔平投手（３１）は５打数無安打で、今シリーズは１４打数１安打、打率・０７１の“急ブレーキ”となった。先発の山本由伸投手（２７）は４回０／３を３失点で、ポストシーズン初黒星を喫した。９日（日本時間１０日）の第４戦に勝てば、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。ア・リーグではブルージェイズがヤンキースを下し、３勝１敗で９年ぶりに地区シリーズを突破。タイガースはマリナーズを破り、２勝２敗とした。

どよめきが一瞬にしてため息に変わった。２点を追う七回。大谷の飛球はフェンス前で失速し、左翼手のグラブに収まった。飛距離１１０メートル。敵軍の本拠シチズンズバンク・パークなら本塁打になっていた、紙一重の打球だった。

戦いの舞台を本拠に移して行われた第３戦。勝てば、シリーズ突破が決まる一戦で思い通りのスイングはできなかった。

初回の打席でオープナーの右腕ノラに左飛に打ち取られると、三回以降は左投手に翻弄（ほんろう）された。五回の第３打席はフルカウントから左腕スアレスのスライダーにバットが空を切る。今シリーズ１３打席で７つ目の三振となった。

九回に１点を返し、２−８の２死一、三塁は初球を打って力のない右飛。最後の打者となった打撃を、ロバーツ監督は「打席での判断が良くないように感じる」と分析。「失投を打てるチャンスをつぶしているし、少し迷いも見える。今は打つ判断が理想的なレベルにない」と苦言を呈した。

９月３０日のレッズとのワイルドカードシリーズ第１戦で、２本塁打を記録した後は４戦ノーアーチ。今シリーズ３試合は打率・０７１（１４打数１安打）、１四球と急ブレークがかかっている。

大谷封じに成功しているトムソン監督は自軍の投手陣をたたえる一方で「その話はあまりしたくない」ときっぱり。「なぜなら、彼はいつ爆発してもおかしくない選手。偉大な打者だから」と警戒心をさらに強めた。

２勝１敗で迎える第４戦はデーゲーム。試合後の大谷は言葉を残さず、ゲームセットからわずか１５分で家路に就いた。気持ちを切り替えて次の試合に備えるだけだ。