　10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万8590円と急落。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては9.56円高。出来高は1万1551枚となっている。

　TOPIX先物期近は3247.5ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.27ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48590　　　　　-210　　　 11551
日経225mini 　　　　　　 48590　　　　　-205　　　170379
TOPIX先物 　　　　　　　3247.5　　　　 -14.5　　　 13210
JPX日経400先物　　　　　 29305　　　　　-125　　　　1260
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　-3　　　　 554
東証REIT指数先物　　売買不成立

