10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万8590円と急落。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては9.56円高。出来高は1万1551枚となっている。



TOPIX先物期近は3247.5ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.27ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 48590 -210 11551

日経225mini 48590 -205 170379

TOPIX先物 3247.5 -14.5 13210

JPX日経400先物 29305 -125 1260

グロース指数先物 749 -3 554

東証REIT指数先物 売買不成立



