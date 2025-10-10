「インドネシアがワールドカップに出場する可能性はわずか1%」サウジアラビアに惜しくも敗れたインドネシアに現地メディアはすでに諦めモード？
現地時間8日に行われたワールドカップ北中米大会の4次予選でインドネシア代表がサウジアラビア代表と対戦した。
サウジアラビアのジッダで開催された第1戦。11分にホームのサウジがハンドでPKを献上し、これをディクスが決めてインドネシアが最先良く先制する。しかしホームのサウジも猛攻を仕掛け16分に同点。32分にはペナルティエリアでのファウルでサウジにPKを献上。これをフェラス・アルブライカンが決めて逆転に成功する。サウジアラビアは62分にも追加点を挙げてリードするが、インドネシアも負けずと反撃。88分に再びPKを獲得し、またもディクスが決めて1点差に迫るも反撃はそこまで。2−3でサウジに敗れ、勝ち点0かつ中2日でイラク戦を迎えるという非常に厳しい状況となった。
今回のアジア4次予選はホスト国にカタールとサウジアラビアが選ばれ、ホスト国が中6日、それ以外は中2日という日程が組まれ、さらにはアウェイサポーターの来場制限も設けられるあまりにもホスト国2カ国に有利な予選となっている。上記の通りインドネシアは次のイラク戦で敗れればワールドカップの夢は絶たれ、引き分けでもほぼ望みが無くなるだけに厳しい状況だ。他力本願でもあるが、インドネシアはここから逆転でワールドカップへの道を切り開けるのだろうか。