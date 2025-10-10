岡村隆史、結婚記念日にアキレス腱断裂していた 妻に言えず…松葉杖で帰宅
お笑いコンビ・ナインティナインが、9日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に出演。フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信されたことを受け、トークしていった。
『めちゃ×2メチャってるッ！』（『めちゃメチャ』）は「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
この日の放送で、岡村隆史が2年前の10月10日にアキレス腱を断裂したことを振り返り、実は『めちゃメチャ』収録初日だったと告白。「妻にも、切れたってよう言わなかったんですよ。なんか、怖くて。きょう、アキレス腱切れてんて言うのが怖かったんですよ。子どもも小さいですから、お風呂入れたりとか、そういうのもどうすんねやってなるのかなって。思い切って、松葉杖ついて、帰って言ったら『あぁあ…』って。結婚記念日なんですよ。10月10日。その日に切って、まさか松葉杖で帰ってくるとは思ってなかったと思いますから」と当時の状況を語っていった。
その上で「（そこから）いろんなことが重なって（配信が）今になってしまったっていうのは、配信を見てもらえれればわかると思います。ホンマに大変でした。よかったら、『めちゃイケ』をずっと見ていましたっていう方にはぜひ見ていただきたいですし。『めちゃイケ、こんなんやったな』っていうのを、できれば見ていただきたいかなって。めちゃめちゃなことが起きていました。ぜひ、これを見ていただけたらなと思っています」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
