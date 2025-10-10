NY株式9日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　46473.06（-128.72　-0.28%）
ナスダック　　　23001.96（-41.42　-0.18%）
CME日経平均先物　48820（大証終比：+20　+0.04%）

欧州株式9日GMT16:05
英FT100　 9509.40（-39.47　-0.41%）
独DAX　 24611.25（+14.12　+0.06%）
仏CAC40　 8041.36（-18.77　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.589（+0.008）
10年債　 　4.133（+0.016）
30年債　 　4.719（+0.012）
期待インフレ率　 　2.365（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（+0.024）
英　国　　4.745（+0.036）
カナダ　　3.191（+0.001）
豪　州　　4.349（-0.014）
日　本　　1.690（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.00（-0.55　-0.88%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4030.90（-39.60　-0.97%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121408.38（-1495.17　-1.22%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1857万9124（-228806　-1.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ