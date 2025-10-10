ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１２８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 46473.06（-128.72 -0.28%）
ナスダック 23001.96（-41.42 -0.18%）
CME日経平均先物 48820（大証終比：+20 +0.04%）
欧州株式9日GMT16:05
英FT100 9509.40（-39.47 -0.41%）
独DAX 24611.25（+14.12 +0.06%）
仏CAC40 8041.36（-18.77 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.589（+0.008）
10年債 4.133（+0.016）
30年債 4.719（+0.012）
期待インフレ率 2.365（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（+0.024）
英 国 4.745（+0.036）
カナダ 3.191（+0.001）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.00（-0.55 -0.88%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4030.90（-39.60 -0.97%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121408.38（-1495.17 -1.22%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1857万9124（-228806 -1.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
