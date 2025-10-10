きょうのユーロドルは売りが加速しており、１．１５ドル台半ばまで下げを加速させている。本日１．１６３０ドル付近に来ている１００日線を完全にブレイクし、見切り売りが出ている模様。下向きのサインが点灯したのか、テクニカル勢の活発な売りが観測されている。



本日はユーロ円も下落しており、１７６円台に値を落としている。ユーロ円に関しては、ユーロ発足後の最高値を更新し続け、さすがに過熱感も出ている。



ストラテジストによると、チャートからはユーロドルの短期の下落モメンタムが加速していると指摘している。ユーロドルが１．１６４５ドル水準の上昇トレンドラインを明確に下回り、前日は１．１６１０ドル付近で、一目均衡表の雲下限を試した。ユーロドルが１．１６１０ドルを下回って終了すれば、さらなる下落を引き起こす可能性があると述べている。本日の動きを見た限りでは、その通りのシナリオのようだ。



EUR/USD 1.1554 EUR/JPY 176.94 EUR/GBP 0.8691



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

