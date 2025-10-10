◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 カブス4―3ブルワーズ（2025年10月8日 シカゴ）

王手をかけられて戻ってきた本拠地・シカゴで、カブスが薄氷の1点差勝利。鈴木のチーム打撃が初回の逆転劇を呼んだ。

「今は勝たないといけないんで、誰が打とうが、点になればチームに勢いがつく」

初回、一塁手・ブッシュのフライを見失うミス（記録は捕安）などで先制を許したが、すぐに取り返した。直後にブッシュが第1戦に続き、史上初のPS同一シリーズ2本目の先頭弾で同点。さらに無死一、二塁から、4番・鈴木が右翼へ飛球を放った。スライディングキャッチされたものの、一、三塁と広がった好機から3得点。4―1と一気に勝ち越して地区シリーズ初勝利につながった。

鈴木は3回には左腕キンタナから左中間二塁打し、PSでは5安打が全て長打。ブルワーズのパット・マーフィー監督も「今のブッシュ、鈴木、ホーナーの3人は本当に手ごわい。リーグでも屈指のラインアップだろう」と警戒感を強めた。

1勝2敗としたが負けられない状況は続く。「あっちが優位なのは変わらない。どんどん思い切って失敗を怖がらず、いければいい」と鈴木。「ファンの声援も、ちょっと（気温が）冷えてきたのも、風もまたいろいろある」とまずは地の利を生かし、ホームでタイに持ち込む。（笹田幸嗣通信員）