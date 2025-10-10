『ハガレン』荒川弘原作『黄泉のツガイ』、来年4月より2クール放送が決定！ 本編映像使用したPVも公開
荒川弘の漫画『黄泉のツガイ』（月刊「少年ガンガン」連載中）がテレビアニメ化され、2026年4月より2クール連続で放送されることが決まった。併せて、本編映像を使用したティザーPVも公開された。
【動画】物語の幕開けに期待高まる！『黄泉のツガイ』ティザーPV
『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、シリーズ累計400万部を突破した同名漫画をアニメ化する本作は、謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジー。
2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズのタッグで制作される。
メインスタッフは、監督に安藤真裕、キャラクターデザイン・総作画監督に新井伸浩、シリーズ構成に高木登、音楽に末廣健一郎と、実力派クリエイター陣が集結した。
ティザーPVでは、迫力ある映像美とキャラクターが躍動する姿がいち早く披露され、物語の幕開けへの期待を大いに高める内容となっている。
テレビアニメ化は、現地時間10月9日開催された「ニューヨーク・コミコン2025」内、Crunchyroll主催パネル「Crunchyroll Showcase」にて発表された。
アニメ『黄泉のツガイ』は、2026年4月より2クール連続放送。
【動画】物語の幕開けに期待高まる！『黄泉のツガイ』ティザーPV
『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、シリーズ累計400万部を突破した同名漫画をアニメ化する本作は、謎と怪奇が交錯する幻怪ファンタジー。
2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズのタッグで制作される。
ティザーPVでは、迫力ある映像美とキャラクターが躍動する姿がいち早く披露され、物語の幕開けへの期待を大いに高める内容となっている。
テレビアニメ化は、現地時間10月9日開催された「ニューヨーク・コミコン2025」内、Crunchyroll主催パネル「Crunchyroll Showcase」にて発表された。
アニメ『黄泉のツガイ』は、2026年4月より2クール連続放送。