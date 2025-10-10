オダギリジョー「もう25年くらい前です」かつて吉祥寺に住んでいた
俳優のオダギリジョー（49歳）が、10月8日に放送されたバラエティ番組「かまいガチ」（テレビ朝日系）に出演。東京・吉祥寺について「この辺に住んでた」と明かした。
オダギリはこの日、映画「THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」の宣伝を兼ねて、同番組にゲスト出演。かまいたち、ラランド・サーヤ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎と共に、東京・吉祥寺の居酒屋を巡る。
その冒頭、吉祥寺について聞かれたオダギリは「若いときよく来てたんですよ、吉祥寺。この辺に住んでたんで」と語る。
また、「どのくらいのときに住んでたんですか？」との質問に、オダギリは「役者の養成所行ってたくらいですね。勉強してたときなんで。もう25年くらい前です」と答え、東京に出てきたくらいの頃だと語った。
オダギリは岡山県出身。高校卒業後に上京、2000年に主演した「仮面ライダークウガ」（テレビ朝日系）でブレイクした。
