岡村隆史『めちゃメチャ』と10月10日をめぐる物語 アキレス腱断裂の真相を告白
お笑いコンビ・ナインティナインが、9日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）に出演。フジテレビ系バラエティー『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気シリーズ「岡村隆史にオファーが来ました」の最新作で、完全ドキュメンタリー『めちゃ×2メチャってるッ！』が、10日よりFODで独占配信されたことを受け、トークしていった。
「めちゃイケ」総監督片岡飛鳥を招へいし、吉本興業が制作した、シリーズ最長の484日、足掛け3年に及ぶ、超大作となった。
この日の放送で、岡村隆史が「ちょっとみなさん、思い出してほしいんですけど。ちょうど1年前、10月10日なんですけども。そもそも、みなさんはどうなんでしょうかね。『めちゃ×2イケてるッ!』という番組、ご存知でしょうか？それが終わりました。そして、ちょうど1年前なんですが。このラジオでめちゃイケのようなものが始まっていますとお伝えしたと思うんです。何にもないまま、ここまで来てしまいました。ちょうど1年経ったので、きょうかなって。何がどうなったのかって、お話させてもらえたらな」と切り出した。
続けて「さかのぼること、2023年の10月10日。これも10月10日なんですけど。みなさん覚えてますか？私がアキレス腱を断したのを。その時、ふんわり跳び箱のようなものでアキレス腱を断しましたと。今、きょう言いますけど、実はパルクールという。パルクールをやっていて、アキレス腱を断しました。なぜ、パルクールをやっていたのか。それが『めちゃ×2イケてるッ!』のようなものの初日でした」と回顧。
その上で「後輩もけっこういたんですよ。後輩もすごいですねみたいな。ハプニングバーでおなじみのニューヨークなんかも見ていて。ノッてきたんですよね。もっとええとこ見せようかなと思って。本来なら収録終わっていたんですよ。でも、もうちょっといけるかな。そしたら、バチーンという音がしまして。歩けるんですけど、感覚がない、初めての経験。そのまま、病院行きましょうと。全部カメラ回ってます、その瞬間から。アキレス腱、手術もしました。全部カメラ回っています」と語っていった。
