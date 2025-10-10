プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「絶品香味ダレが決め手！本格油淋鶏」 「小松菜の混ぜご飯」 「シイタケとホウレン草のみそ汁」 の全3品。
中華風揚げ物のこってり主菜に栄養満点の混ぜご飯、旨味たっぷりみそ汁の献立です。

【主菜】絶品香味ダレが決め手！本格油淋鶏
鶏もも肉を揚げてパリパリに。香味野菜と酸味がたまらない絶品ダレをかけていただきます。

調理時間：30分
カロリー：768Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  2枚
＜下味＞
  塩  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1/2
  コショウ  少々
  溶き卵  1/2個分
  水  小さじ1~2
片栗粉  大さじ3~4
揚げ油  適量 ＜タレ＞
  白ネギ  (みじん切り)1/2本分
  ショウガ  (みじん切り)1/2片分
  砂糖  大さじ1
  しょうゆ  小さじ2
  酢  小さじ1
  レモン汁  小さじ1/2
  ゴマ油  小さじ1/2
レタス  3~4枚

【下準備】

鶏もも肉は余分な脂肪を取り除き、身の厚いところに切り込みを入れる。

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を10分漬け込む。表面に片栗粉をつけてしばらく置く。

＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。レタスはせん切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。

【作り方】

1. 鶏もも肉につけた片栗粉がしっとりしたら、170℃の揚げ油でサクッと色よく揚げ、食べやすい大きさに切る。

2. レタスを敷いた器に盛り、＜タレ＞をかける。

【主食】小松菜の混ぜご飯
小松菜とチリメンジャコで栄養満点の混ぜご飯です。

調理時間：15分
カロリー：321Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
小松菜  1/4束
チリメンジャコ  大さじ2
塩  少々
ゴマ油  小さじ1
白ゴマ  小さじ1

【下準備】

小松菜は根元を切り落とし、みじん切りにする。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、小松菜を炒め、塩、チリメンジャコを加えてサッと炒め合わせる。

2. ボウルにご飯、(1)を混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。

【スープ・汁】シイタケとホウレン草のみそ汁
シイタケの旨味が良いだし汁になります。ホウレン草との組み合わせも抜群です。

調理時間：15分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

シイタケ  (生)4個
ホウレン草  1/8束
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

シイタケは石づきを切り落とし、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。

ホウレン草は根元を切り落としてきれいに水洗いし、長さ2cmに切る。

【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて強火にかけ、煮たったらシイタケを加える。

2. シイタケがしんなりしたら弱火にし、ホウレン草を加え、みそを溶き入れる。再び煮たつ直前に火を止め、器に注ぐ。

