【今日の献立】2025年10月10日(金)「絶品香味ダレが決め手！本格油淋鶏」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「絶品香味ダレが決め手！本格油淋鶏」 「小松菜の混ぜご飯」 「シイタケとホウレン草のみそ汁」 の全3品。
中華風揚げ物のこってり主菜に栄養満点の混ぜご飯、旨味たっぷりみそ汁の献立です。
【主菜】絶品香味ダレが決め手！本格油淋鶏
鶏もも肉を揚げてパリパリに。香味野菜と酸味がたまらない絶品ダレをかけていただきます。
調理時間：30分
カロリー：768Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜下味＞
塩 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
コショウ 少々
溶き卵 1/2個分
水 小さじ1~2
片栗粉 大さじ3~4
揚げ油 適量 ＜タレ＞
白ネギ (みじん切り)1/2本分
ショウガ (みじん切り)1/2片分
砂糖 大さじ1
しょうゆ 小さじ2
酢 小さじ1
レモン汁 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1/2
レタス 3~4枚
ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、鶏もも肉を10分漬け込む。表面に片栗粉をつけてしばらく置く。
＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。レタスはせん切りにする。揚げ油を170℃に予熱し始める。
2. レタスを敷いた器に盛り、＜タレ＞をかける。
【主食】小松菜の混ぜご飯
小松菜とチリメンジャコで栄養満点の混ぜご飯です。
調理時間：15分
カロリー：321Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
小松菜 1/4束
チリメンジャコ 大さじ2
塩 少々
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 小さじ1
2. ボウルにご飯、(1)を混ぜ合わせる。器に盛り、白ゴマを振る。
【スープ・汁】シイタケとホウレン草のみそ汁
シイタケの旨味が良いだし汁になります。ホウレン草との組み合わせも抜群です。
調理時間：15分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ホウレン草 1/8束
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ホウレン草は根元を切り落としてきれいに水洗いし、長さ2cmに切る。
2. シイタケがしんなりしたら弱火にし、ホウレン草を加え、みそを溶き入れる。再び煮たつ直前に火を止め、器に注ぐ。
