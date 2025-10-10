世界的な緊張が高まる局面で、これまで安全資産とされてきた円の地位に関して懐疑的な見方が広がっている。それは８カ月ぶりの安値へと下落した円をさらに下落させる恐れが出ているという。



「円はもはやリスク回避の指標というよりも、日銀がどれほど利上げするか、そして日本のリフレと成長が続くかどうかという市場の期待を反映する通貨になっている」との指摘が出ている。



直近の円は市場のボラティリティとの関係がこれまでと逆に動いており、ＶＩＸ（恐怖指数）との３０日相関は負に転じているという。また、資産運用者は４月末以降、円のロングを約４０％減らしている。



USD/JPY 153.16 EUR/JPY 177.00

GBP/JPY 203.71 AUD/JPY 100.32



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

