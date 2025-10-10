【GUの大人気商品】が再販ーーーッ！ 完売前に欲しい♡「バレエスニーカー」

軽やかで履きやすそうなうえに、上品見えするスニーカーがあれば、大人コーデでも活躍させたい！ そこで今回注目したのは、待望の再販となった【GU（ジーユー）】の「バレエスニーカー」。バレエシューズとスニーカーのいいとこ取りをした一足は、再び完売となる前にチェックしておきたいところです。おしゃれさんの着こなしも紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

可愛さと歩きやすさを両立！？ 話題のスニーカーが再登場

【GU】「レースアップバレエスニーカー」\2,990（税込）

スマートなフォルムに、レースアップがアクセントになった一足。バレエシューズのような可憐さがありながら、スニーカーソールを採用しているので軽やかに歩けそうです。面ファスナー付きのストラップによって、フィット感を高められるのも高ポイント。カラーソックスやレースソックスを見せるおしゃれも楽しめます。グレー・ブラック・ダークブラウンの3色展開。

黒コーデに映える！ やわらかグレーで足元に抜け感を

秋冬の重たくなりがちな装いに、抜け感をプラスするやわらかなグレー。@aiai.miniさんが「足元アクセントにも良いしこれオススメ」と紹介しています。同色のソックス合わせでも、サテンとスエード調素材のコンビネーションが効いた、上品なデザインが引き立ちます。

ブラックに白ソックスで抜け感をプラス

ブラックはあらゆる着こなしになじむカラー。「コーデもなんでも合うしほんとに歩き安くて楽」と@_da_aco_さんも絶賛。白ソックスを合わせれば、足元に抜け感をひとさじ加えて、ほどよく軽やかな印象に。存在感のあるシューズは、通勤からお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。

深みブラウンで大人っぽく！ 秋冬コーデになじむ一足

@marino12131さんも「前回大人気で早々に完売」とコメント。落ち着いたトーンで大人っぽく履けるダークブラウンを使ったコーデを紹介しています。ソックスも同色を選び、淡色のバルーンスカートをすっきり引き締め好バランスに。ダークブラウンが足元に季節感をプラスしてくれます。

