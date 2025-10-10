◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、突破に王手をかけていた地区シリーズ（Ｓ）第３戦の本拠地・フィリーズ戦で大敗を喫してリーグ優勝決定シリーズ進出決定は第４戦（日本時間１０日午前７時８分開始）以降に持ち越された。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は５打数無安打。５６本塁打、１３２打点の２冠王シュワバーが２発と目覚めた一方、地区Ｓで１４打数１安打の打率７分１厘と沈黙が続く。先発した山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点でポストシーズン（ＰＳ）初黒星を喫した。

大歓声が一瞬にしてため息に変わる。本拠地のファンの期待も乗った大谷の打球はあとひと伸び足りず、左翼手のグラブに吸い込まれた。２点を追う７回２死で左翼へ放った打球の飛距離は３６２フィート（約１１０メートル）。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、フィリーズの本拠地であれば本塁打になっていた打球で大谷も天を仰いだ。直後の８回に今ＰＳ初登板となったカーショーが２発を浴びて５失点。試合の流れを決めたわずか数メートルだった。

なかなか波に乗れない。ワイルドカードシリーズでは第１戦で２発を放ち、第２戦でも試合を決める適時打。だが、地区Ｓでは１４打数１安打１打点、７三振で打率は７分１厘と長打すら出ていない。４打席連続三振を喫した第１戦の試合後に「対戦するピッチャーの質も高い」と話していたように、ＰＳで好投手との対戦が続くことは百も承知。攻略は容易ではないが、運も味方しない。

地区Ｓ１５打席で、左腕との対戦が１２度。レギュラーシーズンでは対右が打率２割８分３厘、対左が２割７分９厘と大きな差はなかったが、ロバーツ監督は「左腕との対戦もひとつの原因だろう」と分析した。さらに調子が上がらないことについて「私が思うに、打席での判断がよくないと思う。ボール球を振ってしまうし、失投を打つチャンスを自らつぶしている。少し迷いがあるように見えるし、スイングの選択が現状では必要な水準に達していない」と指摘した。

一方のフィリーズは大谷と本塁打王を争って１本差で制した５６発のシュワバーが第２戦までは７打数無安打と沈黙していたが、この日は２発。目を覚まして勝利につながった。短期決戦で流れを変える魔力を持つ主軸の本塁打の有無が結果に直結した。

とはいえ、思い詰めた様子は大谷にはない。試合前のセレモニー中には広報のネクタイを直すなどリラックスモード。試合後も同僚と笑顔で会話を交わし、試合終了約１５分後にはクラブハウスを出て、すでに気持ちを切り替えているようだった。フィリーズのトムソン監督も「あまりコメントしたくない。なぜなら彼はいつ爆発してもおかしくないからだ。それほど偉大な打者」と警戒心を緩めることはなかった。

ＰＳの無傷４連勝、レギュラーシーズンからの９連勝もストップ。第４戦も敗れると、敵地に移動して行われる第５戦では先発予定だ。第４戦でバットで突破に導くことが、登板への重圧をなくすことにもつながる。今季５０発以上を放ったローリー（マリナーズ）、シュワバー（フィリーズ）、ジャッジ（ヤンキース）は地区Ｓで本塁打を放ったが、０発は大谷のみ。中心打者の宿命ではあるが、チームを勢いに乗せる一打がほしいところだ。（安藤 宏太）