『黄泉のツガイ』来年4月より2クール連続放送へ 本編映像使用のティザーPV公開
テレビアニメ『黄泉のツガイ』が2026年4月から2クール連続で放送されることが現地時間9日（日本時間10日）、アメリカで行われた『ニューヨーク・コミコン2025』内、Crunchyroll主催パネル「Crunchyroll Showcase」にて発表された。あわせて、本編映像を使用したティザーPVが公開された。
【画像】迫力の表情…！2026年4月放送『黄泉のツガイ』PV場面カット
本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘氏が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』（スクウェア・エニックス）にて連載中のシリーズ累計400万部を突破する人気作が原作。製作布陣は2003年から2011年にかけて放送・公開されたアニメ『鋼の錬金術師』シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される。
ティザーPVでは、とある山奥で夜と昼を別つ双子の一人として生まれた主人公・ユルは穏やかな暮らしを送っていたが、突如として戦いに巻き込まれ、運命が大きく揺さぶられていく。鮮烈なアクションとともに、キャラクターたちの魅力が凝縮された映像は、物語のスケール感と緊張感を余すところなく伝える内容となっている。
