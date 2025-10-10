『炎炎ノ消防隊』第3期の第2クール来年1月9日放送 並び立つ“ヒーロー＆騎士王”
テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールが、2026年1月9日毎週金曜25時53分からMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠にて放送されることが決定した。あわせてキービジュアルが公開された。
【動画】公開された『炎炎ノ消防隊』第3期の新映像
キービジュアルでは、“大災害”によって燃え上がる東京皇国を背景に、“シンラ(ヒーロー)”と“アーサー(騎士王)”が並び立っている。
同作は「太陽暦佰九拾八年・東京」という架空の世界が舞台で、人が突如燃え出し炎の怪物となって破壊の限りを尽くす“人体発火現象”の脅威に立ち向かうため、主人公・森羅日下部が所属する組織「特殊消防」の隊員たちが、現象の謎の解明と怪物から人類を救う姿を描いたダークバトルファンタジー。
原作漫画が『週刊少年マガジン』で2015年〜2022年に連載され、コミックスは累計2000万部を突破。テレビアニメ第1期が2019年7月〜12月、第2期が2020年7月〜12月、第3期の第1クールが2025年4月〜6月に放送された。
