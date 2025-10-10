公明党は９日夜、東京都内で緊急の全国県代表協議会と中央幹事会を開き、連立政権継続の条件とする企業・団体献金の規制強化で自民党と合意できなければ、連立政権から離脱すべきだとの意見が相次いだ。

対応一任を取り付けた公明の斉藤代表は自民の高市総裁と１０日に会談する予定で、情勢は緊迫している。

協議会は党所属国会議員や都道府県本部の幹部らが出席し、全国の地方組織とオンラインで結んだ。斉藤氏は「企業・団体献金の規制強化について（自民から）十分な回答がなければ、首相指名選挙で高市早苗氏と書くわけにはいかない」と述べた。午前に続き開いた中央幹事会では、１０日の自公党首会談での交渉を斉藤氏と西田幹事長に一任することを決めた。

公明は企業・団体献金の受け皿の大幅制限を自民側に要求しているが、両党関係者によると、自民側は７日の党首会談で「のめない」として受け入れを拒んだという。高市氏は９日夜のＮＨＫ番組で「党内でも検討はしっかりとさせる」と述べ、「自公連立は基本中の基本。合意文書が早く作れるように一生懸命頑張っていく」と語った。