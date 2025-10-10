エチュードから“#童顔シャドウ”誕生！ぽよんアイメイカーで透けるようなうるみEYEに

韓国コスメブランド・エチュードから、少女のような透明感をまとう“#童顔シャドウ”がデビュー。2025年11月1日(土)よりQoo10日本公式ストアで先行発売される『ぽよんアイメイカー』は、ふんわりとした発色と濡れツヤ感で、まるでフィルターをかけたような瞳を叶えるアイパレットです♡ 単色でも重ねても可愛く、メイク初心者にもやさしい仕上がりが魅力。あどけない“きゅるんEYE”を演出する注目コスメです。

エチュード新作『ぽよんアイメイカー』の魅力

しっとりと肌になじむ柔らかなテクスチャーが特徴の『ぽよんアイメイカー』。高いフィット感で粉飛びを防ぎ、濡れたようなツヤめきを実現します。

瞬きするたびに光をとらえて、透けるような輝きをプラス。

ピンク・コーラル・ブラウン系を基調とした7色構成で、単色でもグラデーションでも簡単に“あどけない目元”が完成します♪ 付属のチェーンをつければバッグチャームとしても使える“チャームコスメ”仕様です。

マルチに使える#童顔シャドウ♡パレット詳細

スライド式の2層パレットは、マットゾーンとハイライトゾーンを分けて配置。アイシャドウはもちろん、ハイライターやシェーディングとしても活躍します。

コンパクトな設計で持ち運びしやすく、ポーチに入れてもかさばりません。

さらにスライドを外して、他カラーと組み合わせることも可能。自分だけのアイシャドウパレットを作る楽しみも♡

全カラーラインナップ＆発売情報

価格：各1.3g・2,200円（税込）

＜ラインナップ＞

・ぽよんアイメイカー ドキドキチェインジ

・ぽよんアイメイカー クラシークグロウ

・ぽよんアイメイカー フレッシュコーラル

・ぽよんアイメイカー カフェインザディープ

発売スケジュール

2025年11月1日～ Qoo10日本公式ストア

2025年11月14日～ 全国のロフト・ロフトネットストア

2025年11月28日～ 全国のバラエティストア・ドラッグストア・楽天・Amazon（一部店舗除く）

フィルターをまとったような透明感をあなたに

ふんわり軽やかな質感とツヤめく発色が魅力のエチュード『ぽよんアイメイカー』。

「ぽよん」とは、韓国語でフォトショップのように淡いホワイトフィルターがかかった印象を表す言葉。その名の通り、目元に“淡く儚げな光”を宿します。

季節を問わずナチュラルに盛れる万能アイパレットで、あなたの瞳に少女のようなきらめきを添えてみて♡