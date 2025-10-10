乃木坂46『アンダーライブ』3日間完走 座長・金川紗耶が思い告白「どんなに悔しくても…」【セットリストあり】
アイドルグループ・乃木坂46が9日、神奈川・横浜BUNTAIにて『39thSG アンダーライブ』最終公演を開催。同公演のオフィシャルレポートが到着した。
7月にリリースされた39thシングル「Same numbers」のアンダー楽曲「不道徳な夏」歌唱メンバーによる今回のアンダーライブは、7日から3日間にわたり、グループにとって初の会場となる神奈川県の横浜BUNTAIで実施。初めてアンダーセンターを務める4期生・金川紗耶を中心としたメンバー12人で、“39”枚目シングルにちなんだコーナーを交えながら、終始熱量の高いステージが展開された。なお、最終日となるこの日の模様はインターネット配信も実施された。
正面に「UNDERLIVE」、両サイドに「WELCOME」や「THEATER」「Effort, Thanks, Smile（努力、感謝、笑顔）」「NOGIZAKA46」の電飾が施された、海外の劇場を思わせるステージセット上に、林瑠奈を筆頭にひとりずつメンバーが登場。最後に金川が姿を現し、「今日は限界突破するぞ！みんな、いっぱい声出してね」を合図にステージ後方の赤い幕が開き、ライブは「Under's Love」にて華やか幕開けを飾る。情熱的な楽曲に合わせて、メンバーは力強さとしなやかさを織り交ぜたダンスで観客を魅了。その後も12人の配列で「4」や「6」を作り出す「My rule」、ミラーボールの眩い光が幻想的な空間を作り上げる「Hard to say」、雨が打ちつける中でキラキラと輝く電飾の映像が印象的な「マシンガンレイン」と、曲を重ねるごとに客席のボルテージも一気に上昇していった。
最初のMCでは、アンダー曲のセンターを務める金川が「終わりがくるのが本当に早くて。今日も皆さんの熱量に負けないように、私たちも頑張りたいと思います！」とあいさつ。続けて岩本蓮加は「皆さんの歓声がパワーになるので、一生忘れられない日にしたい」、佐藤璃果は「ここ横浜BUNTAIで乃木坂46がライブをするのは今回が初めて。将来『最初の1回目は伝説だった』と言ってもらえるようなライブにしたい」と、それぞれ意気込みを口にした。約1年ぶりのアンダーライブ参加となる奥田いろはがセンターに立つ「落とし物」でライブは再開。岩本の呼びかけでメンバー、オーディエンスがシンガロングでひとつになる「〜Do my best〜じゃ意味はない」、アリーナが青、スタンドが白で染まる中、佐藤を中心に華麗なパフォーマンスを見せる「滑走路」、前回の「38thSG アンダーライブ」で座長を経験して一段と逞しくなった柴田柚菜が弾けるような笑顔を見せる「交感神経優位」と、過去のアンダーライブを彩ってきた名曲、人気曲が次々と披露されていく。
続いては39枚目シングルにちなんだ、メンバー1人ひとりが楽曲を通して感謝（サンキュー＝39）を伝えていく「39（サンキュー）ブロック」に突入。初日は林が「音が出ないギター」、岩本が「空気感」、佐藤が「今、話したい誰かがいる」、矢久保美緒が「僕が手を叩く方へ」を歌い、2日目は田村真佑が「大嫌いなはずだった」、黒見明香が「Against」、吉田綾乃クリスティーが「泣いたっていいじゃないか？」、伊藤理々杏が「誰よりそばにいたい」を、感謝を伝えたい相手への想いを込めて熱唱した。最終日となるこの日は、奥田が“5期生はじまりの歌”をソロ歌唱することで出会ったすべての人たちに感謝を送る「絶望の一秒前」、尊敬する先輩の楽曲を通して柴田を応援してくれるファンへ愛を届ける「君に贈る花がない」、松尾が坂道研修生時代に感じた感謝の気持ちがよみかえってくる「シンクロニシティ」を、各メンバーのナレーションを添えて披露。最後は座長の金川が「初めての4期生ライブから成長した姿を観てほしい」というメッセージとともに「サヨナラの意味」をパフォーマンスし、3日間にわたる「39ブロック」を見事に締め括った。
ライブ後半戦では、伊藤＆林のダブルセンターによる「さざ波は戻らない」を筆頭に、エモーショナルさやセンチメンタルさが強調された王道のアンダー楽曲が連発される。「あの日 僕は咄嗟に嘘をついた」では黒見が中心に立ち、卒業した先輩から引き継いだ乃木坂46の歴史と現在進行形の彼女たちらしさ織り交ぜながらパフォーマンス。矢久保センターの「三角の空き地」でもその姿勢は同様で、彼女を筆頭に強い乃木坂愛をにじませながら美しい歌とダンスを届けていく。そして、吉田がセンターを務める「嫉妬の権利」では感情がたっぷり込められたボーカルを響かせ、感傷的な空気を漂わせながらも会場の熱気をより一層高めていった。アンダーライブに欠かせないキラーチューンに成長した松尾センター曲「踏んでしまった」で、客席の熱量はさらにヒートアップ。途中まで映像演出を用いないことで、ライブへの没入感をより高める結果につながり、かつ曲後半で巨大なスクリーンにメンバーの姿が映し出されることで、その圧倒的な美のパワーに多くのオーディエンスがノックアウトされることとなった。
ライブもいよいよ佳境に。金川がアンダーライブに向けて選曲をする映像が流れると、「不道徳な夏」曲中に登場するフレーズにちなんで「Hot! Cool! Sexy!ブロック」と題したメドレーコーナーがスタート。まずは田村を中心としたメンバーが“Sexyパート”を担当し、妖艶さをにじませながら「バレッタ」を披露する。続く「深読み」では岩本と吉田がアリーナ後方でパフォーマンスするサプライズも用意され、セクシーさと豪快さが混在する「悪い成分」で“Sexyパート”を終えた。続いては林をセンターに迎え、「Wilderness world 」から“Coolパート”が始まる。「命は美しい」や「ここにいる理由」と、乃木坂46の中でもスマートさやカッコよさに軸足を置いた選曲で、文字通りクールなダンスとボーカルを提示。最後の“Hotパート”では金川を筆頭としたメンバーが、「太陽ノック」とともに会場を灼熱の夏模様へと一変させる。メンバーも両手にペンライトを持って豪快に踊る「狼に口笛を」で、会場のボルテージが一気に上昇すると、最後は「ジャンピングジョーカーフラッシュ」で爆発的な盛り上がりを見せた。
その熱気を引き継ぎ、ライブは本編ラストナンバー「不道徳な夏」でクライマックスを迎える。「真夏の全国ツアー2025」を通じて曲中のコールもしっかりと浸透したこの曲での一体感は特別なものがあり、この夏から育ててきた「不道徳な夏」の完成形と呼ぶに相応しい圧巻のパフォーマンスとともにライブ本編は終了した。
観客の「乃木坂46コール」に導かれて再登場したメンバーは、「ロマンスのスタート」からアンコールをスタートとさせる。この曲では一部メンバーがスタンド席通路に登場するサプライズも用意され、客席を大いに沸かせることに。さらに、「車道側」や「左胸の勇気」が立て続けに繰り出されると、オーディエンスのコールを通じて会場の一体感は再び高まっていった。
最後の曲に入る前、座長の金川は今の心境を素直に吐露する。彼女は「乃木坂46はどうしても選抜とアンダーに分かれてしまいます。どんなに悔しくても、笑顔でステージに立たなくてはいけません。いろいろ乗り越えて、私たちはステージに立っています。ここにいるみんなは本当に強いんです。そして、どの場所にいても見つけてくださる皆さん、変わらず応援してくださる皆さん、陰で応援してくださる皆さん。皆さんが応援してくださるから、私たちはここまで頑張れました」と口にし、そのまま「頑張って努力しても、報われない努力もあるかもしれません。でも、努力している過程が大事なんです。その過程を一番見れるのがこのアンダーライブです。アンダーライブを見届けてくれてありがとうございます」と感謝を伝える。
さらに、「どんなことがあっても、私たちは乃木坂46でいることを忘れず、これからも歴史を作っていきます。なので、そんな私たちに期待して、ついてきてください。よろしくお願いします！」と力強く宣言すると、「次の曲は私たちの想いを曲に乗せて歌います」と告げてラストナンバー「錆びたコンパス」を力強く歌唱。観客のシンガロングとともに最高の空気を作り上げ、3日間にわたる「39thSG アンダーライブ」は終了した。
メンバーがステージを去ったあとも、客席の「乃木坂46コール」はより一層大きくなっていく。すると、予定外のダブルアンコールとして「不道徳な夏」を再びプレゼント。最後はメンバーがマイクなしで「サンキュー！」と叫び、これに観客も「サンキュー！」と応える形で、「39thSG アンダーライブ」千秋楽はフィナーレを迎えた。
金川は「錆びたコンパス」を歌い終えたあと、「夏のツアーからこのアンダーライブまで、この12人だから最後まで走り抜けることができたと思います。そしてこのアンダーライブで座長を務めて、私はとても幸せです。乃木坂46ってやっぱり素敵な場所ですね。これからも私たちが守り続けます！」と笑顔で伝えた。
【乃木坂46『39thSG アンダーライブ』セットリスト】
00. Overture
01. Under's Love
02. My rule
03. Hard to say
04. マシンガンレイン
05. 落とし物
06. 〜Do my best〜じゃ意味はない
07. 滑走路
08. 交感神経優位
09. 絶望の一秒前
10. 君に贈る花がない
11. シンクロニシティ
12. サヨナラの意味
13. さざ波は戻らない
14. あの日 僕は咄嗟に嘘をついた
15. 三角の空き地
16. 嫉妬の権利
17. 踏んでしまった
18. Hot! Cool! Sexy!メドレー
バレッタ
深読み
悪い成分
Wilderness world
命は美しい
ここにいる理由
太陽ノック
狼に口笛を
ジャンピングジョーカーフラッシュ
19. 不道徳な夏
アンコール
EN1. ロマンスのスタート
EN2. 車道側
EN3. 左胸の勇気
EN4. 錆びたコンパス
ダブルアンコール
W-EN. 不道徳な夏
