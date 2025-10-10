NY株式9日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　46433.58（-168.20　-0.36%）
ナスダック　　　22986.77（-56.61　-0.25%）
CME日経平均先物　48810（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式9日GMT15:05
英FT100　 9517.51（-31.36　-0.33%）
独DAX　 24680.06（+82.93　+0.34%）
仏CAC40　 8050.27（-9.86　-0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.593（+0.013）
10年債　 　4.137（+0.019）
30年債　 　4.724（+0.017）
期待インフレ率　 　2.364（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.704（+0.025）
英　国　　4.741（+0.032）
カナダ　　3.190（0.000）
豪　州　　4.349（-0.014）
日　本　　1.690（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.20（-0.35　-0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4041.90（-28.60　-0.70%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121664.81（-1238.74　-1.01%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1862万4449（-189626　-1.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ