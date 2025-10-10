ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１６８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 46433.58（-168.20 -0.36%）
ナスダック 22986.77（-56.61 -0.25%）
CME日経平均先物 48810（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式9日GMT15:05
英FT100 9517.51（-31.36 -0.33%）
独DAX 24680.06（+82.93 +0.34%）
仏CAC40 8050.27（-9.86 -0.12%）
米国債利回り
2年債 3.593（+0.013）
10年債 4.137（+0.019）
30年債 4.724（+0.017）
期待インフレ率 2.364（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.704（+0.025）
英 国 4.741（+0.032）
カナダ 3.190（0.000）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.20（-0.35 -0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4041.90（-28.60 -0.70%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121664.81（-1238.74 -1.01%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1862万4449（-189626 -1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
