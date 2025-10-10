¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤á¤°¤ê¡ÈËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇËÊÒ¤Çµ¡ÂÎ¤¬Â»½ý¡É
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢µîÇ¯¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇËÊÒ¤Çµ¡ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬ÉÕ¶á¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ç¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢38¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬Åö»þÉÕ¶á¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë2È¯¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¤½¤Ð¤ÇÇúÈ¯¤·¡¢ÇËÊÒ¤Çµ¡ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¾À·¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÊä½þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤ÏµîÇ¯12·î¤Î»ö¸Î¸å¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌ¤ÇÄ¾ÀÜ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢Êä½þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£