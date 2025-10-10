SKY-HIが、本日10月10日に「To The First - From THE FIRST TAKE」を配信リリースした。

「To The First」は2021年にリリースし、BMSGが主催のBE:FIRSTが誕生したボーイズグループオーディション「THE FIRST」のテーマソングであり、夢や目標に向かって突き進む人や、思い通りにいかない事柄に立ち向かう人への応援歌。

先月9月19日にYouTubeで公開された「THE FIRST TAKE」では、SKY-HIのハウスバンドTHE SUPER FLYERSを交えた、ホーンの華やかな音色が光るスペシャル編成にて情熱的な一発撮りパフォーマンスとなっている。

「To The First - From THE FIRST TAKE」

発売日 : 2025年10月10日(金)

Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/ToTheFirst_TFT