あだち充『H2』とにじさんじ所属VTuber“緑仙”によるコラボレーションの実現だ。書き下ろしの新曲「青春の向こうへ」が本日10月10日AM0時より緊急デジタルリリースとなった。

これは、あだち充 画業55周年を記念して行われるもの。楽曲「青春の向こうへ」はタイトルに相応しく、爽やかな青春ロックサウンドな仕上がりだ。『H2』主人公4人の思春期の感情の揺れに焦点を当て、ノスタルジーも感じさせる瑞々しい歌詞に注目が集まるところ。

これに伴って、コラボレーションミュージックビデオが本日10月10日20時にプレミア公開されるほか、新曲「青春の向こうへ」リリースを記念して、緑仙によるYouTube生配信が10月10日19時より、緑仙オフィシャルYouTubeチャンネルにて行われることが決定した。

YouTube生配信では、あだち充先生の歴代作品の主題歌や挿入歌を緑仙が歌唱するとのこと。『タッチ』や『H2』といった名作に彩られた珠玉の楽曲たちが緑仙の歌声で披露される貴重な機会となる。

以下に、あだち充『H2』× 緑仙「青春の向こうへ」コラボレーションに関する緑仙のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ひかりも春華も、作品に出てくる登場人物全員が大好きだからこそ、H2という作品を読んでいるときはどうなってしまうんだ！とドキドキしながら読み進めたのを覚えています。

あの時代にしか無い輝きを「青春の向こうへ」から感じてもらえると嬉しいです」

──緑仙

◆ ◆ ◆

■新曲「青春の向こうへ」デジタルリリース

2025年10月10日(金)AM0時 配信開始

配信リンク：https://ryushen.lnk.to/youthfuldaysPR

歌詞：https://www.uta-net.com/song/381266/

▼あだち充『H2』×緑仙「青春の向こうへ」 コラボレーションMV

https://youtu.be/U07lJmbld-A

■YouTube生配信『歌枠 ｜ あだち充作品しばり歌枠！「青春の向こうへ」リリース記念』

日時：2025年10月10日(金) 19:00〜

配信チャンネル：緑仙 / Ryushen

配信URL：https://youtube.com/live/aXB96bNy_VY

