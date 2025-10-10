「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 12弾」本日より順次発売チア風衣装の「ナイスネイチャ」と「マチカネタンホイザ」フィギュアが登場
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 12弾」を10月10日よりローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売する。価格は1回890円。なお、一番くじONLINEでは10月14日10時より販売が開始される。
本商品は、「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー」の第12弾。今弾では、チアリーディング衣装のウマ娘たちの賞品が用意されている。
A賞とB賞には、【RUN＆WIN】のチアガール風衣装の「ナイスネイチャ」と【ブルー・タービュランス】のチアガール風衣装の「マチカネタンホイザ」フィギュアが登場。並べて飾りたくなるようなポージングで立体化されている。
他にも、チアガールや応援団の衣装をモチーフにした描きおろしイラストのビジュアルクロスやアクリルスタンドのほか、缶バッジセットやフルカラーラバーチャームもラインナップ。最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、A賞とは違ったナイスネイチャの魅力が詰まったフィギュアが用意されている。
「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 12弾」商品ラインナップ
A賞 ナイスネイチャ RUN＆WIN フィギュア
全1種
サイズ：約19cm
B賞 マチカネタンホイザ ブルー・タービュランス フィギュア
全1種
サイズ：約19cm
C賞 CHEER FOR YOU! ビッグビジュアルクロス
全3種（選べる）
サイズ：A2
D賞 CHEER FOR YOU! アクリルスタンド
全10種（選べる）
サイズ：約10～12cm
E賞 缶バッジセット
全10種（選べる）
サイズ：約4cm（2個セット）
F賞 フルカラーラバーチャーム
全10種（選ぶことはできません）
サイズ：約8cm
ラストワン賞 ナイスネイチャ RUN＆WIN フィギュア ラストワンver.
サイズ：約19cm
ダブルチャンスキャンペーン
「ラストワン賞 ナイスネイチャ RUN＆WIN フィギュア ラストワンver.」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが発売日から2026年1月末日まで開催される。当選数は30個。
※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。
※当選数は店頭とオンライン販売の合算となります。
※「ラストワン賞 ナイスネイチャ RUN＆WIN フィギュア ラストワンver.」と同一の賞品となります。
※当選はお一人につき1回までとなります。
※期間は延長される場合がございます。
(C) Cygames, Inc.
