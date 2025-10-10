YouTuberいけちゃん、ラストグラビア写真集決定 ヌーディーショットにも挑戦「全てを出し切った」
【モデルプレス＝2025/10/10】登録者数75万人超のYouTuber・いけちゃんのラストグラビア写真集（タイトル未定／講談社）が、12月10日に発売されることが決定した。
【写真】人気YouTuber、自身最大ヌーディーショット
旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博すいけちゃん。撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショット、そして自身最大のヌーディーショットにも挑戦。写真集でしか見られない大胆なカットも掲載される。
いけちゃんのグラビア活動の集大成となる本作。YouTuberではなくひとりの女性として、素直で飾らない美しい瞬間を詰め込んだ1冊となっている。
また、12月13日に六本木 蔦屋書店にて発売記念イベントも開催される。（modelpress編集部）
2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！
【Not Sponsored 記事】
◆いけちゃん、ラストグラビア写真集決定
◆いけちゃんコメント
【Not Sponsored 記事】