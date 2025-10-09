じゃがいもの「芽」を出さない保存方法はこれ！9月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

隠し味や保存方法に注目集まる「裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年9月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！じゃがいもやなすといった定番野菜のおいしさを保つ方法や、ポテトサラダの隠し味が注目されていました。

少しだけ千切りキャベツが欲しい時に便利なワザが5位にランクイン。葉を1枚ずつはがして重ねることで、少量でもきれいに仕上がります。冷水でシャキッと仕上げれば付け合わせにぴったり。無駄なくキャベツを使い切りたい方におすすめの切り方です。





第4位：ポテサラの味をランクアップ

定番おかずだけに、つい毎回同じ味になりがちなポテトサラダ。身近な調味料を使った“隠し味”で、いつもと違う味を簡単に楽しめます。さっぱり酸味をきかせた爽やか系、バターでコクを加えたまろやか系など、ひと工夫で印象がガラッと変わります。いつものポテサラが驚くほど新鮮に感じられますよ。





第3位：しわしわのなす、捨てずにコレ試して！

しなびたなすを、まるで買ったばかりのように復活させるテクニックです。特別な道具も調味料もいらず、簡単なひと工夫だけで、みずみずしさが戻ります。冷蔵庫でうっかりしなびさせてしまったときも、あきらめる前に一度チャレンジを。





気づいたら芽が出ていた…そんなじゃがいも問題を防ぐ、とっておきの保存ワザをご紹介。ちょっとした工夫を取り入れるだけで、発芽を抑えて新鮮さをキープできます。箱買い派やまとめ買いするご家庭に、ぜひ知っておいてほしい裏ワザです。





第1位：切れ味復活！キッチンバサミの裏ワザ

2025年9月の「裏ワザ」記事で最も注目されたのは、キッチンバサミの切れ味がイマイチのときに試してほしい、切れ味復活ワザでした。身近なあるアイテムを使うだけで、驚くほどスパッと切れるようになるんです。調理中のイライラも解消されて、ストレスフリーに。ハサミの買い替えを考える前に、一度試してみてください。









