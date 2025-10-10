SKY-HI『THE FIRST TAKE』で披露した「To The First」のパフォーマンス音源を配信リリース
SKY-HIが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「To The First」のパフォーマンス音源「To The First - From THE FIRST TAKE」を10月10日に配信リリースした。
■ホーン隊を交えたスペシャルな編成でパフォーマンス
2021年にリリースされた「To The First」は、BE:FIRSTが誕生したBMSG主催のボーイズグループオーディション『THE FIRST』のテーマソングで、夢や目標に向かって突き進む人や、思い通りにいかない事柄に立ち向かう人への応援歌。
9月19日に公開された『THE FIRST TAKE』では、SKY-HIのハウスバンドTHE SUPER FLYERSを交えた、ホーンの華やかな音色が光るスペシャルな編成で一発撮りパフォーマンスを披露した。
■リリース情報
2025.10.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「To The First - From THE FIRST TAKE」
