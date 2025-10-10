　10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万8760円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては179.56円高。出来高は1万544枚となっている。

　TOPIX先物期近は3254ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.77ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48760　　　　　 -40　　　 10544
日経225mini 　　　　　　 48765　　　　　 -30　　　150443
TOPIX先物 　　　　　　　　3254　　　　　　-8　　　 11161
JPX日経400先物　　　　　 29355　　　　　 -75　　　　 812
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　-3　　　　 389
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース