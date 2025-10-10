日経225先物：10日0時＝40円安、4万8760円
10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万8760円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては179.56円高。出来高は1万544枚となっている。
TOPIX先物期近は3254ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.77ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48760 -40 10544
日経225mini 48765 -30 150443
TOPIX先物 3254 -8 11161
JPX日経400先物 29355 -75 812
グロース指数先物 749 -3 389
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
