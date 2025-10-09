『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』「ジューンリング」と「ブランクリング」がセットで登場
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXジューンリング&ブランクリングセット」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時から予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「DXジューンリング&ブランクリングセット」(4,620円)
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、「ジューンリング」と「ブランクリング」がセットで登場。
セットにはジューンリングである「センタイリング テガジューンレオン」「センタイリング テガジューンティラノ」「センタイリング テガジューンイーグル」「センタイリング テガジューンユニコーン」に加えて、「ブランクリング」をラインナップ。
各ジューンリングは別売りの「DXテガジューン」にセットすることで、武器召喚音＆必殺技音声が発動可能。また各ジューンリングは、別売りの商品と組み合わせて4形態のテガジューンに変形合体ができる。
・センタイリング テガジューンレオン＋DXテガジューン(別売り)＋DXレオンバスター50(別売り)⇒テガジューン ブライドブラスト
・センタイリング テガジューンティラノ＋DXテガジューン(別売り)＋DXティラノハンマー50(別売り)⇒テガジューン ブライドブロークン
・センタイリング テガジューンイーグル＋DXテガジューン(別売り)＋DXイーグルシューター50(別売り)⇒テガジューン ブライドブリッツ
・センタイリング テガジューンユニコーン＋DXテガジューン(別売り)＋DXユニコーンドリル50(別売り)⇒テガジューン ブライドブレイブ
「ブランクリング」は、番組に幾度となく登場した、スーパー戦隊の力を宿す前のリングを初商品化。別売りの「DXテガソード」などと連動し、ブランクリング固有の音声が発動する。
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
