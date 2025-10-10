カイキゲッショクのHIROがプロデュースする年越しライブ「第53回New Year Rock Festival」が今年も東京・渋谷ストリーム・ホールで開催されることが決まった。

ロック歌手の内田裕也さんが1973年に「紅白だけが祭りじゃないぜ」をスローガンに始めたロックイベント。裕也さん亡き後にHIROが引き継ぎ、新たな歴史を刻み始めている。

出演アーティストの第1弾としてZeebra、KYONO BAND、呂布カルマ、J―REXXX、CALUSARI（カルサリ）、湾岸の羊〜Sheep living on the edge〜、Mountainman、SISが発表された。

HIROは「紅白？ RIZIN？ CLUB活動？ 忘れてませんか？ 渋谷で3年目のニューイヤー！ROCKで年越し！第53回ニューイヤーロックフェス！歴史と再生、一緒に創り上げていく瞬間！今の今の今、キワモノ達の集大成！大みそか！スリル満点のカウントダウンセッション！シャウト！没入体感！今年も是非！お待ちしています！」とメッセージ。

Zeebraも「HIROくんに代替わりして以来、Coプロデューサーという立場で関わらせてもらってますが、ようやっと我々の世代ならではのNEW YEAR ROCK FESTIVALという形に落ち着いてきました。最高の年越しにするべく今年も試行錯誤を繰り返し頑張ります。みんなで楽しみましょう！！」とアピールしている。