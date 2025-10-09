『遊☆戯☆王VRAINS』MONSTERS CHRONICLEに「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が登場
メガハウスは、『遊☆戯☆王VRAINS』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王VRAINS ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」(8,580円)
「MONSTERS CHRONICLE」シリーズにて『遊☆戯☆王VRAINS』より満を持して「ジ・アライバル・サイバース＠イグニスター」が立体化。
シリーズ屈指の複雑なパーツ構成と彩色でリンク6の到達点を再現している。
発売中の「アクセスコード・トーカー」「ヴァレルロード・ドラゴン」と並べて「立体図鑑」として楽しんでみたい。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
