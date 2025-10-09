バレーボール男子の国際親善試合で戦ったイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャと、日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーが熱戦から一夜明けた９日、イタリア“スポーツデイ”にちなんでイタリア大使館（東京都港区）に招かれた。

イタリア１部に参戦して１１季目を迎えるペルージャの石川祐希は、大使館関係者との対談で「ユーキ、みんなが待っているよ」と熱烈に招かれマイクを握ると「皆さんこんばんは。本日はこのような場を設けていただきありがとうございます」とイタリア語と日本語の両方であいさつし、場を盛り上げた。

中大時代からイタリアに渡り１０季を終えた。２１日開幕のセリエＡを前にプレシーズンマッチとして７日、８日に自身初めてイタリアのクラブの一員で欧州ＣＬ王者として日本に“凱旋”。両日ともに超満員の計２万８２４２人が来場した中、サントリーから貫禄の２連勝を飾り「今まで日本でイタリアのチームとしてプレーすることがなかったので、機会をいただけてうれしい。ファンの皆様も多く会場に来られて、楽しくプレーすることができた。また機会があればこのような機会を設けていただき、もっとバレーボール界が盛り上がればいいと思っています」と笑顔で振り返った。

９月の世界選手権で２連覇を果たしたイタリア代表メンバーでペルージャの主将・ジャンネリは「日本ではバレーボールが人気スポーツであることを肌で感じました」と超満員のアリーナに感激した様子。同代表でミドルブロッカー・ルッソも「石川さんがチームにいてくれることで、日本人もペルージャに来てくれる。今回は２日間満席。日本ではバレーの熱狂的なファンがいることを感じた。今後、このような機会がたくさんありますように」と願っていた。