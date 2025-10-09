ドル円は切り返す １５３円台を再びうかがう動き＝ＮＹ為替 ドル円は切り返す １５３円台を再びうかがう動き＝ＮＹ為替

ドル円は再び買いが強まっており、１５３円台を再びうかがう展開が見られている。自民党の高市総裁の発言がＮＹ時間に入って伝わったが、ドル円は敏感に反応し、急速に円高の反応が見られていた。ドル円は１５２円台前半に急速に下落。



高市総裁は自身の経済政策に関し、「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」と述べた。「政府・日銀のアコードは直ちに見直しが必要と考えてない。私の立場で利上げそのものについて発言すべきでない。円安はいい面も悪い面もある」などとも語っていた。



特段、これまでの発言と変化はないものと見られるが、そろそろドル円もここ数日の急速な上昇で上値が重くなってきているのか、敏感に反応していたようだ。ドル円は動きが一巡すると、直ぐに切り返している。



USD/JPY 152.97 EUR/JPY 177.39

GBP/JPY 204.28 AUD/JPY 100.58



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

