９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比８４５円４５銭高の４万８５８０円４４銭となり、７日につけた最高値を更新した。

人工知能（ＡＩ）向けの半導体需要の活況を追い風に、自民党の高市総裁の経済政策を材料に株高と円安が進む「高市相場」が続いている。（経済部 奥田樹、池下祐磨）

日経平均の終値が４万８０００円を超えたのは初めて。一時、４万８５９７円０８銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。９日の取引では、前日にロボット事業の買収を発表したソフトバンクグループ株が大幅高となり、１銘柄で日経平均を５００円近く押し上げた。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は２２５円６８銭高の４万１２６１円４８銭、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２２・１１ポイント高い３２５７・７７で、いずれも最高値となった。

円安傾向も進んでいる。９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比５０銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円０６〜０７銭で大方の取引を終えた。１５３円台をつけるのは２月中旬以来、約８か月ぶりだ。

最近の株式相場は生成ＡＩ関連の銘柄が先導する。今月３日には、米オープンＡＩと提携した日立製作所の株価が大幅に上昇した。半導体関連企業の東京エレクトロンやアドバンテストなども連日値を上げている。

自民党の高市総裁が、積極的な財政出動を進めるとの期待も株価を押し上げる。円安の進行が、輸出企業の業績を後押しするとの見方も広がっている。

今月末以降、上場企業の多くが中間決算を発表する予定で、ＳＭＢＣ日興証券の武田信洋・株式ストラテジストは「米トランプ政権の高関税政策の影響を踏まえても、中間決算の内容はポジティブになると想定している。再び上値を追う展開もあるだろう」と話す。

一方、日経平均は直近１か月で５０００円以上上昇しており、過熱感を指摘する声も出始めている。三井住友ＤＳアセットマネジメントの吉川雅幸・チーフマクロストラテジストは、「ＡＩなどのテクノロジー分野が支える成長期待が揺らぐと、相場が下がる可能性がある」と指摘する。