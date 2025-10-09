¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×Âç´ØÍ§æÆ¤¬´¶¤¸¤¿¡ÈÀ¤³¦¡É¤È¤Î±ó¤¯¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¡ÖÆâÍÆ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆâÍÆ¤¬°¤¯¤Æ¤â1ÅÀ·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Á¡×
[10.8 U-20WÇÕ·è¾¡T1²óÀï ÆüËÜ 0-1(±äÄ¹) ¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´]
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò½ª¤¨¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½MFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤ÏÀÅ¤«¤Ë2½µ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¢Âè2Àá¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢Âè3Àá¤Ï²¹Â¸¤Ç½Ð¾ìÌµ¤·¡£Âç´Ø¤ÏËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÃæ4Æü¤ÎµÙÂ©¤òÆÀ¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¿¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤·¤«¤·ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤¿¡£Âç´Ø¤Ï±äÄ¹Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸¥¾å¤·¤¿PK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£Æ¬¤ÎÀ°Íý¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤ÀÉé¤±¤¿»ö¼Â¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤Î¤Çº£¤ÏÀº°ìÇÕ¡×
¡¡´¶¾ð¤òÒòÓð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÔ°ø¤òÃµ¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤â¥¼¥í¤Ï¥¼¥í¡£Áê¼ê¤¬1ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤½¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤ëµ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°Õ»×Åý°ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£PK¸¥¾å¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬Ìá¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤³(PK)¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡²ù¤·¤µ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤À¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ÂÎÏ¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Àï¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËÂç²ñ¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤±¤Ã¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÀäË¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö(º¹¤Ï)ÆâÍÆ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦Âç´Ø¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤«¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¶¯¹ë¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆîÊÆ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£»î¹çÆâÍÆ¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Æ¤â1ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬º¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËAÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¤ÏACLE¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì²óÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ÏAÂåÉ½¤Ê¤Î¤Ç¡£AÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤äÀ¤³¦¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¼«¿®¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
