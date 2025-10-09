eill、新曲「ラストシーン.」がAmazon『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌に決定
eillの新曲「ラストシーン.」が、10月16日からAmazon Prime Videoにて配信がスタートする大人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌になることが決定した。また、本楽曲の先行配信が10月15日からスタートすることも発表された。
シーズン3の主題歌を担当することを受けてeillは、「今回、3シーズン連続でラブトランジットの音楽に携わることができて、本当に光栄に思います。たくさんの方が、自分自身の恋愛と重ねて涙したり、思いを寄せるこの番組は私にとってもかけがえの無い存在となりました。ラブソングという大きなテーマに向き合うきっかけをくれた『ラブ トランジット』へ、私なりの愛を込めて「ラストシーン.」という曲を書きました。恋における最後は、苦い思い出や痛むこともあるかもしれないけれど、ちゃんと恋の最後のページとして肯定してあげたい。そんな想いでこの曲を作りました。『ラブ トランジット』シーズン3、eillのいろんな曲と共に、番組、そして揺れ動く恋を彩れますように」とコメントしている。
『ラブ トランジット』は、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たちが参加し、一度別れた恋人たちが再会し、約1か月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿が描かれている。
eillは、今回のシーズンで3回目のタッグとなり、これまでの2シーズン同様に主題歌と挿入歌を担当する。シーズン3の予告映像も公開されており、新曲「ラストシーン.」の一部も聴くことができる。
なお、「ラストシーン.」は11月5日リリースのNew EP「ACTION」にも収録される。New EPは現在CDの予約も受付中で、店舗別特典などの情報も解禁されているので、こちらもeill公式SNSやEP特設サイトをチェックしよう。
また、11月からスタートする＜ACTION TOUR 2025-2026＞の「ACTION」リリース先行も現在受付中。
「ラストシーン.」
2025年10月15日(水)先行配信スタート
配信URL：https://eill.lnk.to/ACTION_EP
『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
詳細ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0FTD5F5HZ
製作：Amazon
コピーライト： ©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
Prime Video 公式X： https://twitter.com/PrimeVideo_JP
Prime Video 公式Facebook： https://www.facebook.com/PrimeVideoJP
Prime Video 公式Instagram： https://instagram.com/primevideojp
Prime Video 公式TikTok： https://www.tiktok.com/@primevideojapan
Prime Video公式YouTube： https://www.youtube.com/@PrimeVideoJP
※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
New EP『ACTION』
発売日：2025年11月5日(水)
CD予約：https://eill.lnk.to/ACTION_CD
特設サイト：https://eill-action.com
収録曲(初回限定盤/通常盤共通)
M1. ACTION
M2. what am i made for?
M3. ラストシーン.
M4. Love, lala ~恋の行方~
M5. NEEMIA
M6. fortnight
■初回限定盤
品番：PCCA-06437
価格：4,800円(税込)
初回限定盤映像特典(Blu-ray)：「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC
収録曲BAEFAKE LOVE/罠25ただのギャルSuccubus〜初恋happy endingプレロマンス20palette踊らせないでMAKUAKE片っぽhappy ever afterSPOTLIGHT23ここで息をしてWE ARE
EC1. 革命前夜
EC2. Baby, with u
EC3. フィナーレ。
封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定
■通常盤
品番：PCCA-06438
価格：2,200円(税込)
封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定
・CDショップ予約購入先着特典：
Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)
楽天ブックス：A4クリアファイル
セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)
タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)
全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド
PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)
＜ACTION TOUR 2025-2026＞
2025年
11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:00/開演18:00
12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:00/開演19:00
12月13日（土）宮城・仙台Rensa
開場17:00/開演18:00
2026年
1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS
開場17:30/開演18:30
1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL
開場17:30/開演18:30
2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
開場17:00/開演18:00
・料金・券種：
[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)
別途ドリンク代 600円必要
[東京公演] 指定席 7,700円(税込)
別途ドリンク代 500円必要
