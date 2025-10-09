SUPER★DRAGON、アニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』主題歌を担当
2026年1月よりTVアニメ放送される異世界統治ファンタジーアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』の主題歌を、SUPER★DRAGONが担当することが決定した。
本作は、SBクリエイティブから刊行されている著・三木なずな、イラスト・kyoによるライトノベルが原作。Web小説投稿サイト「小説家になろう」で反響を呼び、原作とコミカライズがそれぞれ現在9巻まで発売されており、シリーズ累計200万部を突破しているヒット作品である。
転生によって皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位を得た主人公・ノアが、生まれつきレベル上限∞、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルにより無双していく、異世界統治ファンタジー。アニメーション制作はCompTownが手がけ、監督は福田道生、キャラクターデザインは川島尚と西畑あゆみが担当。
主人公のノア・アララート役を奈波果林、ゾーイ役を宮下早紀、シャーリー・グランズ役を佐伯伊織、アリーチェ役を橘杏咲、エヴリン役を石川由依、ジジ役を和多田美咲が担当することも発表された。
主題歌は「Break off」というタイトルの、疾走感あふれるパワフルな楽曲。メンバーのジャン海渡は「貴族転生ならではのワードや要素にも注目して頂きたいです！」、松村和哉は「この作品のように、力を持つ者こそ誰かのために振るえるようにと願いながら書かせていただきました」とコメント、第2弾PVにて主題歌音源も初解禁となった。
◆ ◆ ◆
・ジャン海渡 コメント
今回の楽曲はタイアップだからこそ生まれたSUPER★DRAGONにとって、今までにない新しいサウンドになったと思います！
キャッチーなリフレインワードに加えアグレッシブなサビメロによってバランスの取れたアニメタイアップに相応しい楽曲に仕上がりました。
自分と和哉は今回も自分のパートを作詞していますが、貴族転生のストーリーを自分達なりに解釈しリリックに落とし込みました。
サウンドは勿論ですが歌詞の中に散りばめられた貴族転生ならではのワードや要素にも注目して頂きたいです！！
・松村和哉 コメント
この作品の主題歌の制作に携わらせていただけて光栄です。
この作品のように、力を持つ者こそ誰かのために振るえるようにと願いながら書かせていただきました。
原作のように、純粋にパワーもある楽曲なので、聴く方々が強くなってくれたらと。
◆ ◆ ◆
TVアニメ『貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜』
■放送情報
2026年1月放送開始
■スタッフ
原作：三木なずな（GAノベル／SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：kyo
監督：福田道生
副監督：金承徳
シリーズ構成：佐藤寿昭
キャラクターデザイン：川島尚、西畑あゆみ
美術監督：姜宥現、盧承孝、中里陽美
色彩設計：のぼりはるこ
編集：後藤正浩
音響監督：阿部信行
音楽：和田貴史
音楽制作：ポニーキャニオン
オープニング主題歌:「Break off」SUPER★DRAGON
制作協力：寿門堂
アニメーション制作：CompTown
■キャスト
ノア・アララート：奈波果林
ゾーイ：宮下早紀
シャーリー・グランズ：佐伯伊織
アリーチェ：橘杏咲
エヴリン：石川由依
ジジ：和多田美咲
■イントロダクション
皇帝の十三番目の子供という恵まれた地位、生まれつきレベル上限∞、従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるチートスキルをもった世界最強の6歳・ノア。
転生によって貴族に生まれ変わり、優れた教育と豊富な資源に支えられた環境で自分の才能を開花させていく。だが、華やかな貴族社会の裏側には陰謀や権力争いが渦巻いていた。
■原作/コミカライズ情報
・原作情報
GAノベルより1〜10巻が発売中
・コミカライズ情報
ガンガンコミックス UP！より1〜9巻が発売中
さらに「貴族転生 〜外伝 14歳ノアの無双旅行〜」
がマンガUP!にて連載中
■インフォメーション
TVアニメ公式サイト： https://kizoku-tensei.com
TVアニメ公式X：https://x.com/kizokutensei_PR
■原作公式サイト
https://ga.sbcr.jp/special/kizoku-tensei/
■権利表記
コピーライト：© 三木なずな・SBクリエイティブ／貴族転生製作委員会