¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤ÇÂç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î°·¤¤¤Ç¸øÌÀÅÞ¤È¤Îóòó÷¡Ê¤½¤´¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ´Éô¡¢¸ýºÂ¼è¤ê°ú¤¤Ç¤ä¤ë¡£¤³¤ì¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¸½¶â¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²þÁ±¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¡¡Âç±Û»á¤¬¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢Æ©ÌÀ²½¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÊý¤«¤é½é¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ÙÉô¤Ç¤¹¤È¤«ÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ·Á¤Ç¹ç°Õ¤ò¤·¤¿¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤¿¤Á¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ÙÉô¤Ë¤·¤Æ¤â¼ý»ÙÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç£±±ßÃ±°Ì¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝÂ¸¤·¤Æ³«¼¨ÀÁµá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿Æü¤â¥³¥Ô¡¼¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³«¼¨¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÎÊý¤¬Æ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¡¢¸©Ï¢¤ËÁ´Éô¡¢¥ª¥«¥Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£Æ©ÌÀÀ¤¬°ìÈÖÂç»ö¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¿½¤·¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
