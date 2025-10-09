「カジュアルすぎ苦手」な人へ！【しまむら】きれいめ派さんに推す♡「スウェットパンツ」

スウェットコーデを楽しみたいけれど、カジュアルすぎるのは苦手……。それなら、センタープレス入りできちんと感をプラスできる【しまむら】のスウェットパンツがおすすめ。旬のスポーティルックやオフィスシーンにも合いそうなきれいめカジュアルなど、インフルエンサーによる着こなし術も参考に、大人に似合うスウェットコーデを楽しんで。

きれいめ派さんも挑戦しやすいスウェットパンツ

【しまむら】「SH＊TRPUタックWD62」\1,639（税込）

センタープレスがきちんと見えしそうなスウェットパンツ。「即決」したという@my_favorite_miさんも「きれいめ派さんに推す」とリコメンド。また、「少しハリのある」素材とのことなのと、ストンと落ちるシルエットも、カジュアルさをセーブできるポイントになりそう。ウエストゴム仕様で楽に穿けそうなのも嬉しいところ。

センシュアルなムード漂うスポーティルック

ジップアップデザインがアクセントになるトップスを合わせて、スポーティに。シックなモノトーン配色でまとめれば、キレイめ派も挑戦しやすそう。さりげない肌見せで、センシュアルなムードもまとって。

簡単きちんと見え！ オフィスシーンのお手本コーデ

カジュアルさをセーブしたいなら、きちんと感のあるジャケットを合わせるのが簡単。@my_favorite_miさんのように清潔感のあるブルーシャツをインすれば、オフィスシーンにも合いそうな、きれいめカジュアルコーデが完成。足元はツンと尖ったパンプスで、レディに決めるのが今の気分。

やりすぎない感じがいい！ 大人に似合うカジュアルコーデ

デニムジャケットを合わせた最旬コーデ。センタープレスがきちんと見えするスウェットパンツなら、カジュアルすぎない着こなしに。ジャケット以外を都会的で洗練された印象を与えるグレーのワントーンでまとめるのも、きれい見えのポイント。横長ボストンバッグを持って、トレンド感もアップさせて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@my_favorite_mi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i