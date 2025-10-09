自民・公明の連立政権が26年間の歴史で“最大の危機”を迎える中、夜になって事態が大きく動いています。

公明党本部前から中継です。

9日、公明党幹部の協議が終わったところです。10日、党首会談が行われますが、その判断は代表と幹事長に一任となりました。

公明党 赤羽副代表

「政治とカネの問題について、自民党としての回答が来るだろう。連立にとどまるのか離脱するのかを代表幹事長に一任した」

公明党は、9日午後9時から幹部会合を開きました。「政治とカネは他党より一番厳しい公明党が矜持を示すべきだ」として、企業団体献金の規制強化などで自民党が譲歩しなけば、連立離脱も辞さないとの意見が出たという事です。その上で、10日の党首会談での対応は、斉藤代表と西田幹事長に一任する事を決めました。

──結局、連立の維持か、離脱か、どちらになりそうでしょうか。

公明党が求めている企業団体献金の規制強化案は、自民党内からは「のめない」という声が上がっています。

高市総裁も9日夜、「透明性が一番大事で疑問を申し上げた」と慎重な考えを示しました。

また、公明党幹部は自民党の回答が不十分な場合「総理大臣指名選挙では斉藤代表の名前を書くことになるだろう」との見通しを示しました。

10日、自民党の回答次第では連立関係が解消する可能性もあり、緊迫した展開が続きます。