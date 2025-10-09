夫の“相談相手”は、顔も知らないゲーム仲間。妻の愚痴を、赤の他人に…【ママリ】

知らない相手に愚痴る夫、信頼が揺らぐ瞬間

旦那に影で悪口を言われてました。

旦那は今、オンラインゲームで知り合った、男性の妻子持ちの人とLINEしてるんですが、LINE上で「息抜きにゲームしたいと言ったら、私の息抜きは??と嫁に言われた」とか、前にゲーム上で女の子と朝六時までチャットしてたことがあって、モヤッとしてしまって、それを指摘したら、「チャットしただけで浮気の徴候と言われたw元々少し束縛気質があるから、他の女の人ともLINEとかとてもできない」とか、家族の時間のためにゲームを辞めると宣言してゲームを一旦やめたのですが、それについて、「ゲーム辞めてから、息抜きなくて最近ギスギスしてる。仕事のモチベーションも上がらない、解放されたい」とか、色々私には直接言わず、いつも私には「不満はない」とか、「言っても喧嘩になるだけだから、流してる」とか言ってるくせに、影で言われてたのを知って、かなり傷ついて凹んでます😢



旦那は仕事が不規則で、夜間仕事の時とか、疲れて帰ってきたときは、休みの日も疲れてれば寝させてあげたりとか、ゲームも別に反対してる訳じゃなくて、子育てに影響がでない範囲でやるのは全然構わないと言ってます。



ただ、私は今育休中ですが、毎日家事育児に追われて、ほとんど息抜きできず、好きな時間に寝て起きて、ゲームもゆっくり夜中でもできる旦那に腹が立つことがしばしばあって、そのことをイライラして言ったり、私もたまには息抜きしたいと旦那に愚痴ったりはしてます💦



私には直接不満をぶつけてくれないのに、影で言われていて、かなりショックです😢



また、異性とのLINEについては、旦那も私が他の異性とLINEしてたら嫌だと言われていたし、どこからが浮気というボーダーラインもお互い同じではあるんですが、影でそんな風に言われてたら、「じゃあ、LINEすれば??」って感じです💦



こういうことでショック受ける私の心が狭いんでしょうか??



ご意見お待ちしてます😣 出典：

qa.mamari.jp

この記事では、夫がオンラインゲームで知り合った相手に、妻である投稿者さんの愚痴をこぼしていたという投稿をご紹介します。何か不満があれば直接話し合うタイプの投稿者さんに対し、夫は表では不満を見せず、陰で愚痴を言っていたことが発覚。そのやり取りを偶然見てしまった投稿者さんは、大きなショックを受けたといいます。

自分の愚痴を、見知らぬ相手に話していた夫のLINEを見てしまった投稿者さん。その内容だけでなく、知らない相手に打ち明けていたという事実にもショックを受けたことでしょう。まさにダブルパンチの心の痛みです。



直接本人に不満を伝えるタイプの投稿者さんにとって、「思うことがあるなら、どうして言ってくれないの？」という疑問と悲しみが込み上げてくるのは当然のこと。信頼していた相手だからこそ、言葉の重みが一層響いてしまいますね。

自分の愚痴をみたら間違いなくショック！だけれどお互い様なところも…

夫がオンラインゲームで知り合った人に、自分の愚痴をこぼしていたことを知った投稿者さんにママリユーザーからは熱量のあるさまざまな声が届きました。

それは確かにショックですよね！



でも、旦那さんはそのことを卯月さんにバレるとおもってなかったんですよね？？

奥さんへの不満をまさか本人に見られるとは思ってないですよね。



ご自身は、お友達に旦那さんの悪口というか、愚痴を話すことは全くありませんか？？



それと同じだと思います。

たまたま今回は、その内容を知ってしまっただけで…



全く、なーんにも不満がない夫婦のほうが珍しいのではないでしょうか？？



オンラインゲームで知り合ったくらいの、バーチャルな人間関係のほうが、愚痴って話しやすくないですか？？



変に高校時代からの友人とかに話したほうが、また別のどこかで話されて広まったら面倒だし。



そんな感じで、私なら前向き？にとらえます。

もちろん、思ってることがあったら言って欲しいですか、今回のことはそこまでじゃなくただ愚痴りたかったのかな？って感じです！ 出典：

qa.mamari.jp

私の旦那もオンラインゲームしてて、たまに通話しながら妻子持ちの旦那集団で通話しながらゲームしてますが、奥さんの愚痴を結構言ってますね笑笑



私も友達に、旦那の愚痴をよくこぼしますし夫婦ってこんなもんなのかなって思ってます！



ほんとにムカついて愚痴ってるわけでもなく、世間話のように旦那集団はグチグチゆーてますよ笑笑



どこの家庭も一緒なんだなぁーって聞き流してます！ 出典：

qa.mamari.jp

LINEで愚痴ってたと言う事ですが、

旦那様に許可を得てそのLINEを

見られたんですか？(>_<)

あたしは逆の立場で、旦那の愚痴というか

相談を友達にしてたんですがそれを勝手に

見られ怒られました。

ですが、人のプライバシーの部分を勝手に見ておいて怒り出すのはなんだかなぁと

思いました！

浮気してるならまだしも、友達との会話なんてみられたくないですよね？

許可を得て見たのなら旦那様が配慮が

ないなと思いますが😧💦 出典：

qa.mamari.jp

もえカビゴン♡



お気持ち分かります！

うちの旦那も私には言わないくせに

チャットではないですが

職場で愚痴ってたらしいんですけど

その時ちょっと産後クライシスで…

それなのに旦那はそんな事考えもしなくて

ただ愚痴るだけで。

はっきり言って結婚もしてない奴らに

どうこう言われる筋合いないので

私はショックより怒りのが

大きかったですね💦

特に女にも言っててその返しが、

らしいアドバイスもなく

ただ乗るだけでこっちからしたら

子どもも産んでなく育児の大変さも

分からないような人に例え旦那の話に

乗っかっただけだとしても

やばいですねなんて言われる筋合い

ないです、ほんと✋

私ははっきり旦那に言いましたが

最近はどうか分からないです👊💥



私も愚痴を言う相手どころか

自分はなかなか息抜き出来ないのに

不満があれば常に愚痴れる相手と

場所があったり自由に遊んだりも

出来る旦那にイライラしてました😣💦

もしかしたら卯月さんも

産後クライシスかもしれないので

心が狭いとかじゃないですよ、全然。 出典：

qa.mamari.jp

ママリユーザーからのコメントにもあるように、夫が自分の愚痴をこぼしていたことにショックを受けるのは当然ですが、ふと考えると自分も誰かに夫の愚痴を話したことがあるかもしれません。お互いに「逆の立場」になる可能性があることを忘れないようにしたいですね。



投稿者さんの夫は、もしかすると気持ちを言葉にするのが苦手で、投稿者さんの正論にかなわないと感じて、最初から話すことをあきらめてしまっているのかもしれません。本当は理解していても、自分の思いを整理するために、つながりのない相手にこぼしてしまった可能性もあります。



とはいえ、心に抱えたままでは何も変わりません。見てしまったことをきっかけに、冷静に話し合いながらお互いの気持ちをすり合わせていけるといいですね。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）