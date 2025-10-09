心躍る冬の香り♡モルトンブラウンのホリデイコレクションで贈る特別なギフト

英国のフレグランスブランド「モルトンブラウン」から、2025年10月29日(水)よりホリデイコレクションが数量限定で登場します。年に一度だけ発売される「アドベントカレンダー」や限定フレグランス「フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー」、人気の「ブラックペッパー」シリーズのキャンドルなど、香りとともに華やかな季節を彩るアイテムが勢ぞろい。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり♡

一年に一度の特別な香り♡ホリデイ限定フレグランス

マーヴェラス マンダリン＆スパイス ハンドウォッシュ

ハンドローション

フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー

今年の注目は、心華やぐ2つの限定香り。

「マーヴェラス マンダリン＆スパイス」は、スパークリングなマンダリンにシナモンとドライフルーツを重ねた温もりある香り。

ハンドウォッシュ（300ml 5,170円）やボディローション（300ml 5,830円）など、ライン使いもおすすめです。

一方、「フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー」は、グレープフルーツとベチバーが織りなす、果実味あふれる上品な香り。

バス＆シャワージェル（300ml 5,830円）で、特別な夜をラグジュアリーに演出します。

オリーブヤング発「ブリングリーン」から敏感肌に寄り添う“青豆モイスト処方”誕生♡

贈る人にも自分にも。香りで楽しむアドベントカレンダー

アドベントカレンダー

モルトンブラウンの象徴ともいえる「アドベントカレンダー」（48,400円）は、毎日ひとつずつ引き出しを開けるたびに新しい香りが広がる特別な体験を届けます。

人気のフレグランスやバス＆ボディアイテムが24種類も詰まった贅沢なコフレ。

ご家族や友人と一緒に開ける楽しみはもちろん、自分へのご褒美としてもぴったり。上質な香りとともに、毎日が小さなサプライズで満たされます♡

内容：ピンクペッパー オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml/ブラックペッパー バス&シャワージェル 100ml/デリシャス ルバーブ＆ローズ ハンドウォッシュ 100ml/ジンジャーリリー ハンドクリーム 40ml/ウード・アコード&ゴールド ボディローション 100ml/ワイルドミント&ラバンジン オードパルファン 7.5ml/サイプレス&シーフェンネル シャンプー 100ml/サイプレス&シーフェンネル コンディショナー 100ml/ブルーベル&ワイルドストロベリー オードパルファン 7.5ml/フレグランス トラベルケース/サンリット クレメンタイン&ベチバー バス&シャワージェル 100ml/サンリット クレメンタイン&ベチバー ボディローション 100ml/デリシャス ルバーブ＆ローズ オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml/リップクリーム 10ml/リヴァイヴィング ローズマリー オイルコロン 10ml/ワイルドミント&ラバンジン バス&シャワージェル 100ml/オレンジ&ベルガモット ハンドウォッシュ 100ml/フローラ ルミナーレ ハンドクリーム 40ml/サイプレス&シーフェンネル オードトワレ 7.5ml/サイプレス&シーフェンネル ボディローション 100ml/ローズデューン オードパルファン 7.5ml/ピンクペッパー バス&シャワージェル 100ml/ブラックペッパー オードパルファン フェスティブボーブル 7.5ml/フェスティブヴィンテージ エルダーフラワー バス＆シャワージェル 75ml

心に残るギフトを♡限定デザインボトルやハンパーも登場

ウード・アコード＆ゴールド

ローズデューン(中央)

ホリデイシーズン限定のゴールドがきらめくボトルデザインも見逃せません。

人気の「ウード・アコード＆ゴールド」や「ローズデューン」オードパルファン（各100ml 32,120円）は、洗練されたデザインで贈り物にも最適。

クリスマスハンパー

さらに、限定アイテムを詰め合わせた「クリスマスハンパー」（48,400円）も登場。香り、デザイン、心遣い──すべてが揃った特別なギフトセットです。

香りとともに、心に残るクリスマスを

モルトンブラウンのホリデイコレクションは、香りを贈るだけでなく、心を届けるギフトです。ロンドン発の上質なフレグランスが、冬の空気に溶け込み、記憶に残るひとときを演出。

贈る人も受け取る人も幸せな気持ちで満たされる、そんなホリデイシーズンをモルトンブラウンとともに過ごしてみませんか。香りの魔法で、クリスマスがもっと特別になりますように♡