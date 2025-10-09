3人組ロックバンド・SHISHAMOが、2017年にリリースしたアルバムに収録されている楽曲『明日も』が、9日に発表された最新『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で1位を獲得しました。

2026年6月13日・14日に開催するライブをもって、活動を終了することを発表したSHISHAMO。

バンドの代表曲で、2017年に発表した楽曲『明日も』が、9日発表の『オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング』で上昇率38.5%を記録し、1位に輝きました。この楽曲のミュージックビデオは、神奈川県川崎市にある等々力陸上競技場（現在のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）で撮影され、バンドのラストライブの開催地にもなっています。

『明日も』は、SHISHAMOが応援を公言している地元・川崎の『川崎フロンターレ』のホームゲームを観戦した際、ギター・ボーカルの宮崎朝子さん（30）が、サポーターの熱心な応援に胸を打たれたことがきっかけで生まれた楽曲だということです。

また、2014年リリースの『君と夏フェス』が上昇率18.1%で5位となり、TOP10に2作品がランクインしています。

オリコン調べ（2025/10/13付）