ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÌÀ¤«¤¹¡¡½é¤ÎÀì¶È¼çÉØÌò¤Î»²¹Í¤Ë!?
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù(10·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË22:00¡Á)¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹Ô»î¼Ì²ñ¡õÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸þ°æ¹¯Æó(Snow Man)¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡¢ÄÅÅÄÆÆ¹¨(¥À¥¤¥¢¥ó)¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢»Ò¶¡¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼(¥Ë¥»¥Þ¥Þ)¡É·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°Ìò¤òÇÈÎÜ¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·ÃÌò¤òÀî±ÉÍûÆà¤¬±é¤¸¡¢çý³¤·Ã¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¤¤¤í¤ÏÌò¤òÃÓÂ¼ÊËºÌ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÅÄÃæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·°¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤ÎËÜ¶¶¤µ¤æ¤ê¡£¤¤¤í¤Ï¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Á¡¢Â©»Ò¤ÎÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ·°¤È½ä¤ê¹ç¤¦¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤ÏÂç³Ø4Ç¯´Ö¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î½Î¤ÎÀèÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÉãÍÍ¤ªÊìÍÍ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´¿Èº°¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼þ¤ê¤â¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤ª¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æ±À¤Âå¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤é¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¥¦¥¤¥ó¥¯¥¥é¡¼¤òÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÌîÏ¤¤¬¡Ö»ä¤Ï(¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò)¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ö¤¨¡¼¤Ã!¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
ÅÄÃæ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·°¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤ÎËÜ¶¶¤µ¤æ¤ê¡£¤¤¤í¤Ï¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Á¡¢Â©»Ò¤ÎÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ·°¤È½ä¤ê¹ç¤¦¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤ÏÂç³Ø4Ç¯´Ö¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Î½Î¤ÎÀèÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÉãÍÍ¤ªÊìÍÍ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´¿Èº°¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼þ¤ê¤â¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤ª¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æ±À¤Âå¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÏÌîÏ¤¤é¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¥¦¥¤¥ó¥¯¥¥é¡¼¤òÌîÏ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÌîÏ¤¤¬¡Ö»ä¤Ï(¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò)¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤Ö¤¨¡¼¤Ã!¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿´²¹¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£