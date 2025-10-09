『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スーパー戦隊の力を宿した「センタイリング」のGOLDENEDITIONが登場
バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXセンタイリング GOLDENEDITION 50戦隊コンプリートver.」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月10日13時から予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「DXセンタイリング GOLDENEDITION 50戦隊コンプリートver.」(44,000円)
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場する、スーパー戦隊の力を宿したセンタイリングを、外観をグレードアップしたGOLDENEDITIONとして商品化。
本商品には、『ゴレンジャー』から『ゴジュウジャー』までのセンタイリング50種を一挙にラインナップ。DX版のセンタイリングから盤面に金属風塗装、ステッカーを金色箔押し仕様にグレードアップし、高級感あふれる外観に仕上げられている。
50種のセット版となる本商品のほかに、10種ごとがラインナップされた確率抽選販売も実施。各ページ対象の10種から1種がランダムで排出される。
(C)石森プロ・東映
(C)東映
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
