Image: TRIDEAL

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

仕事終わりに、24時間営業のジムでトレーニングしてから帰る。そんなライフスタイルも、すっかり一般的になりました。

ところが、新たな課題として浮上しているのが、仕事用とジム用の2つのバッグを使い分けないといけないという問題。

そんな現代のニーズに応える新しいバックパック「TOUGH GYM BACKPACK」のユニークな仕様について、サクッと見ていきましょう。

ジム用のシューズ＆着替えが収まる

Image: TRIDEAL

「TOUGH GYM BACKPACK」の外観は、ビジネスシーンにも溶け込むシックなデザイン。

ところが、内部にはPCやA4ファイルを収納できるメインスペースとは別に、シューズ用ポケット（28cmまで対応）や、着替え用スペースを確保。

Image: TRIDEAL

特にシューズポケットは通気口付きの独立設計で、他の荷物への汚れや臭いの影響を防ぐ仕様になっています。

雨からの水濡れにも対応

Image: TRIDEAL

また、ショルダーベルトに独自のカムロック機構を採用し、使用中のベルトの緩みを防止。

天蓋部分にはYKK撥水ファスナーを採用し、急な雨から荷物を守ってくれるなど、「TOUGH GYM BACKPACK」は使い勝手についてもしっかりと配慮された作りになっています。

「仕事もジムもこれ一つ」汚れにくく、傷にも強い。仕事とジムを両立するバックパック 21,146円 【先着50名限定28％OFF】TOUGH GYM BACKPACK 1点 商品ページを見る

引っ掻き傷にも強いタフ素材

Image: TRIDEAL

他に見逃せないポイントとして、「TOUGH GYM BACKPACK」には高耐久素材「デューロン」が採用されています。

Image: TRIDEAL

この素材は傷や水、日光による劣化に強く、長期間の使用に耐えられるタフさに特長があるため、ガシガシ使っても見た目きれいをキープ。

CO2排出量をおさえた製造工程で作られており、環境への配慮も忘れていません。

日常から小旅行にも便利

Image: TRIDEAL

サイズW32×H43×D16cmとコンパクトながら、十分な収納力を確保。日常の利用はもちろん、出張や小旅行用のバッグとしても活躍できる内容に。

Image: TRIDEAL

仕事帰りにジム通いもこなす現代のビジネスパーソンに最適な、高機能でスタイリッシュなバックパックとして仕上げられています。

Image: TRIDEAL

予備のSIMカードを収納できる引手や、南京錠でロックできるファスナーの採用など、他にもユニークな機能を満載した「TOUGH GYM BACKPACK」。

数量限定のおトクなラインナップが用意されていますので、詳細が気になる人は、ぜひ以下のリンク先をチェックしてみてください。

「仕事もジムもこれ一つ」汚れにくく、傷にも強い。仕事とジムを両立するバックパック 21,146円 【先着50名限定28％OFF】TOUGH GYM BACKPACK 1点 商品ページを見る

>> 「仕事もジムもこれ一つ」汚れにくく、傷にも強い。仕事とジムを両立するバックパック

Image: TRIDEAL

Source: CoSTORY