『小さい頃は、神様がいて』開始1分での“タイトル回収”劇に視聴者反響「やっぱりこの曲だよね！」「神OPだった」【ネタバレあり】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00 ※初回15分拡大）が9日、初回を迎えた。以下、ネタバレを含みます。
【写真】最高のスタート！貴重な2ショットを披露した松任谷由実＆北村有起哉
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
第1話の冒頭では渉とあんの出会いから結婚、さらには子どもたちの誕生までがプロローグとして描かれた。家族の変遷が描かれる中、劇中歌として松任谷由実の名曲「やさしさに包まれたなら」が突如流れ、物語を彩った。
松任谷といえば本作の主題歌を担当することが発表されていたが、タイトル回収とも言えるオープニングの演出に視聴者からは「もうタイトル回収」「オープニングのあの一連の流れだけで泣いてしまい」「そうだよね、やっぱりこの曲だよね！」「OPからユーミンは最高すぎ」「神OPだった」との反響が相次いだ。
