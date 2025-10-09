メルカリは９日、不正出品が相次ぐ商品などの出品を禁止できるルールを導入すると発表した。

悪質な転売行為などの拡大を防ぐため、対応を強化する。

不正出品が繰り返されるケースのほか、価格が過度に乱高下したり、トラブルが急増したりして、利用者の安全・安心が脅かされかねないと判断すれば出品を禁止する。

今年６月に任天堂の人気ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」が発売された際、高額な転売や、購入者に該当製品と異なるものを送りつける不正出品などが相次いだことを踏まえ、取引の指針を見直した。新しい指針に照らすと、発売直後のスイッチ２は出品禁止の対象になるという。

メルカリはこれまで、「安全」「信頼」「人道的」の基準に照らして出品の可否を判断してきた。コロナ禍ではマスクや消毒液の出品を禁止し、最近は備蓄米も取り扱いを認めていない。

ただ、「利用者間の自由な取引を尊重する」との方針は変えず、出品禁止などの介入は抑制的に行う方針だ。山本真人執行役は「価格など単一の事象だけで判断するのは難しく、総合的に勘案して対応する」と説明している。