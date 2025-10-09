2025年10月7日、日本の人気漫画「NANA」と英国のファッションブランド「Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）」がコラボレーションした特別版コミックスが発売されることが分かり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

「NANA」は、矢沢あい氏が原作の漫画作品で、偶然出会った同い年で同じ名前の大崎ナナと小松奈々の友情、恋愛、そして夢と現実のはざまで揺れる青春を描いた物語。00年7月号から集英社の「クッキー（Cookie）」で連載が始まり、現在は休載中。05年には中島美嘉と宮崎あおい主演で実写映画化され、大きな話題を呼んだ。

今回発売される「NANA 25周年記念エディション第1巻：ヴィヴィアン・ウエストウッド版」は、連載25周年を記念したオムニバス再編集版で、第1巻と第2巻の物語を収録。2人の出会いから東京での共同生活を描く初期エピソードが中心となっている。

カバーデザインは矢沢氏による特別描き下ろしで、奈々とナナがヴィヴィアン・ウエストウッドのウエアや象徴的な「オーブ（ORB）」アクセサリーを身につけた姿が印象的に描かれた。原作でも、ナナが着用する衣装を中心に同ブランドのアイテムが数多く登場している。

日本では10月31日からヴィヴィアン・ウエストウッド青山と心斎橋のブティックにて数量限定で販売される。また、米国では10月21日からBooks-a-Millionで、英国では11月20日からWaterstonesで販売される予定だ。

これを中国のSNS・微博（ウェイボー）で複数のブロガーが紹介すると、ネットユーザーから「夢のタッグ」「まさに神コラボって感じ」「なんてワクワクするコラボなんだろう」「うわ、まさかコラボするなんて…興奮が止まらない！」「このコラボめっちゃ期待してる、どっちも世界観の作り方が神だもん」とコラボレーションを称賛する声が寄せられた。

また、「これはもう二次創作があ書けるレベル」「絵のタッチが少し重厚になってる気がする」「美しすぎる…でもコラボジュエリーとか服も出してほしい！」「この2人がコラボしてるの見た瞬間、漫画でナナがヴィヴィアン風の服着てたシーンを思い出した」とのコメントも集まった。（翻訳・編集/岩田）